 الجيش اليمني يُنهي معارك «نهم» ويتجه لـ«أرحب» ‏ | فيفاء أون لاين
الأحد, 20 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 مارس 2017 ميلاديا

الجيش اليمني يُنهي معارك «نهم» ويتجه لـ«أرحب» ‏

الجيش اليمني يُنهي معارك «نهم» ويتجه لـ«أرحب» ‏
Fighters of the Popular Resistance Committees fire from a tank as they wave victory signs during a ceremony where they formally take over territory that the government had managed to recover from Houthi militants, in the central province of Marib October 11, 2015. REUTERS/Stringer
فيفاء أون لاين ـ واس

أَعْلَنَ الجيش اليمني انتقال عملياته الحربية إلى مديرية أرحب، التابعة لمحافظة صنعاء المطلة ‏على مطار العاصمة.‏ وَأَكَّدَ مصدر عسكري اليوم أن انتقال المعارك إلى أرحب يَأْتِي بعد استكماله تحرير مديرية نهم ‏من مِيلِيشِيات الحوثي والمخلوع صالح، وفرض سيطرته على منطقة الضبوعة آخر معاقل ‏الانْقِلابيين في نهم.‏

وقال المصدر في تصريح بثه اليوم موقع “26 سبتمبر”، التابع للقوات المسلحة اليمنية: إن ‏الجيش شَنَّ اليوم هجومين مزدوجين نفذتهما قوات من اللواء 141 بمساندة اللواء 310 فجر ‏اليوم بغطاء جوي من طيران التحالف العربي. ‏

وأَشَارَ المصدر إلى أن العمليات القتالية للجيش انتقلت إلى منطقة سشلى بمديرية أرحب، مُبَيِّنَاً ‏أن الجيش أسر أَعْدَادَاً كبيرة من مِيلِيشِيا الانْقِلابيين خلال العملية في حين فَرَّ آخرون باتجاه ‏أرحب.‏

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