الجيش اليمني يُنهي معارك «نهم» ويتجه لـ«أرحب» ‏

أَعْلَنَ الجيش اليمني انتقال عملياته الحربية إلى مديرية أرحب، التابعة لمحافظة صنعاء المطلة ‏على مطار العاصمة.‏ وَأَكَّدَ مصدر عسكري اليوم أن انتقال المعارك إلى أرحب يَأْتِي بعد استكماله تحرير مديرية نهم ‏من مِيلِيشِيات الحوثي والمخلوع صالح، وفرض سيطرته على منطقة الضبوعة آخر معاقل ‏الانْقِلابيين في نهم.‏

وقال المصدر في تصريح بثه اليوم موقع “26 سبتمبر”، التابع للقوات المسلحة اليمنية: إن ‏الجيش شَنَّ اليوم هجومين مزدوجين نفذتهما قوات من اللواء 141 بمساندة اللواء 310 فجر ‏اليوم بغطاء جوي من طيران التحالف العربي. ‏

وأَشَارَ المصدر إلى أن العمليات القتالية للجيش انتقلت إلى منطقة سشلى بمديرية أرحب، مُبَيِّنَاً ‏أن الجيش أسر أَعْدَادَاً كبيرة من مِيلِيشِيا الانْقِلابيين خلال العملية في حين فَرَّ آخرون باتجاه ‏أرحب.‏