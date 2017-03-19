الجيش اليمني يُنهي معارك «نهم» ويتجه لـ«أرحب» ‏

أَعْلَنَ الجيش اليمني انتقال عملياته الحربية إلى مديرية أرحب، التابعة لمحافظة صنعاء المطلة على مطار العاصمة. وَأَكَّدَ مصدر عسكري اليوم أن انتقال المعارك إلى أرحب يَأْتِي بعد استكماله تحرير مديرية نهم من مِيلِيشِيات الحوثي والمخلوع صالح، وفرض سيطرته على منطقة الضبوعة آخر معاقل الانْقِلابيين في نهم.
وقال المصدر في تصريح بثه اليوم موقع “26 سبتمبر”، التابع للقوات المسلحة اليمنية: إن الجيش شَنَّ اليوم هجومين مزدوجين نفذتهما قوات من اللواء 141 بمساندة اللواء 310 فجر اليوم بغطاء جوي من طيران التحالف العربي.
وأَشَارَ المصدر إلى أن العمليات القتالية للجيش انتقلت إلى منطقة سشلى بمديرية أرحب، مُبَيِّنَاً أن الجيش أسر أَعْدَادَاً كبيرة من مِيلِيشِيا الانْقِلابيين خلال العملية في حين فَرَّ آخرون باتجاه أرحب.
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