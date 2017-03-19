هؤلاء هم الوافدين المستهدفين بحملة “وطن بلا مخالف”

كشفت وزارة الداخلية اليوم الأحد أن حملة “وطن بلا مخالف” تستهدف أربع فئات من الوافدين مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي عبر “تويتر” صورة أوضحت من خلالها أن الحملة تستهدف كل وافد ليست لديه وثيقة إقامة تثبت هويته، وكل وافد لديه وثيقة إقامة وخالف نظام الإقامة والعمل.

وأبانت أن الحملة تتعقب كذلك كل وافد دخل المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور ولم يبادر بالمغادرة بعد نهاية صلاحيتها، إضافة لكل وافد خالف التعليمات بالحج بدون تصريح.

يشار إلى أن حملة “وطن بلا مخالف” التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، ودشنها ولي العهد، منحت المخالفين مهلة تستمر لمدة 90 يوما، اعتبارا من غرة رجب، لمغادرة المملكة.