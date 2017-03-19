تعااال إذا رجأاال!!!

ولي الأمر يا روحا حل في جسدي، عليك بعد الله معتمدي، لك أدعو، وبك أسمو، وإليك أشكو، وطني حياتي، حده قلبي، ترابه لبي، وماؤه حبي،وقد خلقت رديف الثغور، أرى وأسمع الشر يمور، رجال الأمن فخري ، وقواتنا المسلحة فجري،لا أزايد على الجهود، ولا أماري في آل سعود.

وما بين ما أعانيه يوميا، وما أظنه وأوتوقعه

بون شاسع،حرس الحدود، الشرطة والمجاهدين، والمحافظة، كل هؤلاء جلدة الجبين، ودرعي الأمين، ولكن الواقع تجاوز الحد، وامتلأ السد، قوافل اليمنيين يوميا بالمئات، والمد الإثيوبي رجالا ونساء يفوق التوقعات، الجهات المعنية قالوا:بلغونا مباشرة…..وقمنا بالتبليغ ليس مرة وولا مرتين بل ربما المئة مرة وأكثر، وبدون إجابة أو تواجد، فإن تم التجاوب يأتون في دورية محدودة بعد انفضاض السامر، وقد نسمع االمطاردة ليست من شأننا…!!

يا ولي الأمر تجاوز النطاق والخطريطرق الباب،ولا بد من حزم وعزم ولك أيها الغالي

النظر فيما يلي:

1- هناك نقاط معينة للتواجد الإثيوبي المشبوه يقومون بعرض المخدرات بأنواعها، وقد يقودون على النساء بحسب رغبة الزبون والعياذ بالله.

2- أكثر هؤلاء الإثيوبيين ذوي ديانة يهودية كما يذكر بعض العارفين وهذه لوحدها مصيبة.

3- تواجد الشحاذين المشبوهين في كل مفاصل المحافظة والشك في مدهم (المجهود الحربي الحوثي)بما ينالونه من أيادينا عن طيبة تصل السذاجة.

4- يجاهرون بعتلات الحشيش وإن حدثت مطاردتهم يظهرون المسدسات ويقول أحدهم لمن يطارده:

تعال إذا رجال..!!!

يا ولي الأمر: والله ما أقوله حقيقة مشاهدة على مدار الساعة في محافظة الداير بني مالك، لا مكيدة ولا نكاية بأحد، وما دفعني لهذا إلا الخوف من الغد المجهول فنحن على فوهة بركان إن لم يجري الحزم والعزم مجرى الدم من الجسد في هذه المحافظة وما جاورها.

اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.