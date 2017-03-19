إمارة جازان تنفذ برنامجا عن “إدارة الأزمات والكوارث ” لرؤساء المراكز

نفذت الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بإمارة منطقة جازان ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث، اليوم الأحد ، برنامجا تدريبيا خاصا برؤساء المراكز تحت عنوان «إدارة الأزمات والكوارث »، وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.

ويستهدف البرنامج تدريب أكثر من 25 مرشحا من رؤساء المراكز في البرنامج والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

ودشن مدير عام الشؤون الإدارية والمالية المشرف على الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بإمارة جازان أ.سعد بن عبدالله الفواز البرنامج التدريبي.

وأشار الفواز بأن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تقضي بإعتماد خطة تدريبية لكافة منسوبي إمارة المنطقة وذلك لأهمية تمكين رؤساء المراكز وأكسابهم المهارات في التكيف مع بيئة العمل والتعامل السليم لمواجهة التحديات والظروف الطارئة وخلق بيئة عمل منظمة وإدارة المهام للمكلفين .

الجدير بالذكر أن إمارة منطقة جازان تنظم مثل هذه الدورات لرؤساء المراكز لزيادة أدائهم الوظيفي والعمل جنبا لجنب لإدارة الأزمات والكوارث والتعاون والاطلاع على كل ما يخدم المواطن والمقيم.