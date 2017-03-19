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بسبب سوء الأحوال الجوية

تعليق الدراسة في عدد من إدارات التعليم يوم غد الإثنين

تعليق الدراسة في عدد من إدارات التعليم يوم غد الإثنين
فيفاء أون لاين - الرياض

أعلنت عدد من إدارات التعليم في عدد من مناطق المملكة تعليق الدراسة يوم غد الاثنين ١٤٣٨/٦/٢١ في جميع مدارس التعليم العام وكذلك في مدارس محو الأمية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على صحة الطلاب والطالبات.

حيث أعلنت إدارات التعليم في كل من : المنطقة الشرقية ، القصيم ، الجبيل الصناعية ، البكيرية ،عنيزة ، حفر الباطن ، الرس ، بقيق ، المذنب ، الأحساء ، تعليق الدراسة يوم غد الاثنين بناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد.

وأوصت إدارات التعليم بضرورة اتباع توجيهات وتعليمات الدفاع المدني، وتوخي الحذر عند حدوث مثل هذه الحالات الجوية، سائلين الله – تعالى – للجميع السلامة.

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