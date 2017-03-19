قبيلة العمامي وعشيرة البشري يحتفلون برئيس مركز الجوة وشيخ عشائر الأبيات

في ليلة بهيجة يملؤها الفرح والابتهاج احتفلت قبيلة العمامي وعشيرة البشري برئيس مركز الجوة الأستاذ عبدالله محمد الظافري مهنئين ومباركين له بهذه الثقة بتعيينه رئيسا لمركز الجوه سائلين الله له التوفيق والسداد كما احتفلت القبيلة وعشيره البشري في هذه المناسبة بشيخ عشائر قبيلة الأبيات الشيخ عبدالله بن حسن فرح الفيفي بمناسبة تعيينه شيخا للقبيلة مباركين له ومتمنين له التوفيق والسداد وسائلين المولى أن يكون لكل فرد من أفراد القبيلة خير معين وسند وأن يكون خير سلف لخير سلف.

حيث شرف الحفل جمع من مشايخ القبائل وعدد من المسؤولين الذين زادوا للحفل نجاحا و ابتهاجا وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بآيات عطرة , تلاها كلمة لشيخ قبيله العمامي الشيخ حسن بن يحي جابر العمامي رحب فيها بضيوف حفلنا وهنأ المحتفى بهم وبارك لهم مناصبهم متمنيا لهم كل التوفيق والسداد.

وكان للشعر في هذا الحفل حضور مميز حيث ألقى الشاعر باسم بن حسين يحي البشري قصيدة رحب فيها بكل الضيوف وامتدح المحتفى بهم وبارك لهم مناصبهم وتمنى لهم التوفيق.

واختتم الحفل بتكريم بدروع تذكارية للمحتفى بهم مقدمة من القبيلة وعشيرة البشري ولعدد ممن خدموا هذا الجبل وممنن شرف الحفل قدمها لهم نيابه عن الجميع الشيخ حسن بن يحي العمامي شيخ القبيله.

وبعد التكريم تم الرحيب والدعوة للعشاء المعد لهذه المناسبة وتوالت العرضات والألعاب الشعبية من الحضور فرحا بنجاح الحفل وابتهاجا بالضيوف الكرام .

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