النادي الأدبي بالرياض يحتفي بمركز الملك عبدالله برعاية المشرف العام على وكالة  الشؤون الثقافية

يرعى سعادة المشرف العام على وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العاصم حفل الدورة التاسعة من جائزة كتاب العام الساعة الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء (22جمادى الآخرة 1438هـ/21 مارس 2017م) في مركز الملك فهد الثقافي بحضور سعادة نائب الرئيس التنفيذي في بنك الرياض المشرف العام على برامج خدمة المجتمع الأستاذ محمد الربيعة؛ وذلك احتفاء بالجهة الحاصلة على الجائزة، وهي مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية عن مجمل إصدارته لعامي 1436و1437هـ.

أوضح ذلك الأمين العام للجائزة عضو مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض الدكتور صالح بن عبدالعزيز المحمود، مقدّما شكره وتقديره لسعادة المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية على رعايته لاحتفال الجائزة، ودعمه لفعاليات النادي وحراكه الثقافي، مشيداً بالشراكة مع بنك الرياض وبما تلقاه من دعم واهتمام من نائب الرئيس التنفيذي في البنك المشرف العام على برامج خدمة المجتمع الأستاذ محمد الربيعة، مشيراً إلى أن الجائزة تبلغ مئة ألف ريال، إضافة إلى درع الجائزة وبراءتها.

وأشار الدكتور صالح المحمود إلى أن النادي أكمل استعداداته لإقامة الحفل، ويتضمن: كلمة أمين عام الجائزة، وكلمة بنك الرياض يلقيها المشرف العام على برامج خدمة المجتمع في البنك الأستاذ محمد الربيعة، وكلمة مركز الملك عبدالله.

وأشار المحمود إلى أن الكتب الفائزة بالجائزة في الدورات الماضية هي: باب السلام في المسجد الحرام ودور مكتباته في النهضة العلمية والأدبية الحديثة للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (الدورة الأولى،1429هـ)، وكتب الرحلات في المغرب الأقصى من مصادر تاريخ الحجاز للدكتوره عواطف نوّاب، وحكاية الصبي الذي رأى النوم لعدي الحربش (مناصفة، الدورة الثانية،1430هـ)، ومعجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للشيخ محمد العبودي (الدورة الثالثة،1431هـ)، وما يعوّل عليه في المضاف والمضاف إليه للمحبي (ت1111هـ)، تحقيق: د.عبدالعزيز العقيل ود.سعود الحسين (مناصفة، الدورة الرابعة،1432هـ)، ومقاربات حواريّة للدكتور معجب الزهراني (الدورة الخامسة،1433هـ)، وتاريخ أُمّة في سير أَئمّة: تراجم لأئمة الحرمين الشريفين وخطبائها منذ عهد النبوة إلى سنة1432هـ للشيخ صالح بن عبدالله بن حميد (الدورة السادسة،1434هـ)، وقاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية السعودية، دارة الملك عبدالعزيز (الدورة السابعة،1435هـ)، وصناعة المخطوطات في نجد ما بين منتصفيْ القرنين العاشر حتى الرابع عشر الهجريين” للدكتور عبدالله المنيف، والبطل الضد في شعر الصعاليك: دراسة أسلوبية وظيفيّة للدكتورة هند المطيري،(الدورة الثامنة1436هـ، مناصفة).