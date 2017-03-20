 بالفيديو : رد الجوازات حول استثناء جنسيات معينة من حملة “وطن بلا مخالف” | فيفاء أون لاين
الاثنين, 21 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 مارس 2017 ميلاديا
عاجل | تعليق الدراسة في عدد من إدارات التعليم يوم غد الإثنين “تحديث”
شكراً حرس الحدود | بالصور .. الحدود في قبضة الأسود بالحد الجنوبي!

بالفيديو : رد الجوازات حول استثناء جنسيات معينة من حملة “وطن بلا مخالف”

بالفيديو : رد الجوازات حول استثناء جنسيات معينة من حملة “وطن بلا مخالف”
فيفاء أون لاين- متابعة

 
قالت وزارة الداخلية اليوم (الأحد)، إنه ليست هناك استثناءات لأي جنسية وافدة من إجراءات حملة “وطن بلا مخالف”، لتسوية أوضاع العمالة المخالفة بالمملكة، والتي أُعلن عنها اليوم، وتنطلق في الأول من رجب المقبل.

وأوضح المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بالرياض، ردًا على سؤالٍ حول ذلك، بأن المملكة تراعي الوافدين من الجنسيات التي تشهد بلادها صراعات مسلحة كالسوريين واليمنيين، حيث يُسمح لهم بتمديد تأشيرة الزيارة حتى تنتهي حالة الحرب في بلادهم.

وأضاف، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أن أي مخالف بعد تاريخ هذا اليوم عليه تصحيح وضعه عن طريق صاحب العمل، أو أن يتقدم بنفسه لإدارة الجوازات لدراسة وضعه، مؤكدًا على أن الحملة لا تستثني أي جنسية. ‏

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*