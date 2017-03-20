بالفيديو : رد الجوازات حول استثناء جنسيات معينة من حملة “وطن بلا مخالف”



قالت وزارة الداخلية اليوم (الأحد)، إنه ليست هناك استثناءات لأي جنسية وافدة من إجراءات حملة “وطن بلا مخالف”، لتسوية أوضاع العمالة المخالفة بالمملكة، والتي أُعلن عنها اليوم، وتنطلق في الأول من رجب المقبل.

وأوضح المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بالرياض، ردًا على سؤالٍ حول ذلك، بأن المملكة تراعي الوافدين من الجنسيات التي تشهد بلادها صراعات مسلحة كالسوريين واليمنيين، حيث يُسمح لهم بتمديد تأشيرة الزيارة حتى تنتهي حالة الحرب في بلادهم.

وأضاف، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أن أي مخالف بعد تاريخ هذا اليوم عليه تصحيح وضعه عن طريق صاحب العمل، أو أن يتقدم بنفسه لإدارة الجوازات لدراسة وضعه، مؤكدًا على أن الحملة لا تستثني أي جنسية. ‏