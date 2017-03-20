 “النقل الخارجي” مفاضلة خريجي كليات المعلمين على جميع المراحل | فيفاء أون لاين
الاثنين, 21 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 مارس 2017 ميلاديا
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“النقل الخارجي” مفاضلة خريجي كليات المعلمين على جميع المراحل

“النقل الخارجي” مفاضلة خريجي كليات المعلمين على جميع المراحل
فيفاء أون لاين- متابعة

بينت وزارة التعليم اليوم في تعميمها لحركة النقل الخارجي “بأن المعلمين والمعلمات من خريجي دبلوم أو بكالوريوس كليات المعلمين الحاصلين على مؤهلات جامعية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) يفاضلون على جميع المراحل بشرط أن يكون تخصص الدرجة الحاصل عليه امتدادا لنفس تخصص المعلم الذي تم التعيين عليه وأن يجتاز المقابلة الشخصية لدى الإشراف التربوي بإدارة التعليم التي على ملاكها المعلم ويتم إعداد تقرير بأن لديه القدرة والكفاءة في تدريس المرحلتين المتوسطة والثانوية ويعتمد من مدير التعليم ويسلم لإدارة شؤون المعلمين بالإدارة .
يشار إلى أن نظام حركة النقل الخارجي متاح للتسجيل من اليوم وحتى يوم الخميس 1438/7/2.

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