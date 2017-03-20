 هنا ..الحالات التي تفقد المعلم سنة التقديم للنقل الخارجي | فيفاء أون لاين
الاثنين, 21 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 مارس 2017 ميلاديا
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وحذف الرغبات وتعليق النقل

هنا ..الحالات التي تفقد المعلم سنة التقديم للنقل الخارجي

هنا ..الحالات التي تفقد المعلم سنة التقديم للنقل الخارجي
فيفاء أون لاين- متابعة

أوضحت وزارة التعليم الحالات التي تفقد المعلم /ة سنة التقديم على الحركة وهي:

إذا تحقق له النقل على رغبته الأولى وإذا لم يقم المعلم /ة بتفعيل طلبه من خلال الموافقة على الإقرار قبل إغلاق النظام وإذا قام بحذف جميع رغباته من النظام أو لم يقم بإضافة رغبات وإذا غير المعلم /ة الرغبة الأولى المعتمدة في العام الماضي .

واوضحت الوزارة أن من بلغ غيابه 15 يوما من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي (1436-1437) الموافق 7-4-1438 وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1437-1438 الموافق 28/4/1438 والموجود فقي النظام ستحذف رغباتة وفقدان سنة التقديم وكذلك من قل أداؤه الوظيفي في العام السابق 1436-1437 والمرصود في النظام عن 60 درجة من 100 لشاغلي الوظائف التعليمية وعن 77.4 من 129 لمحضري ومحضرات المختبرات وكذلك ايضا من لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم (طلب تقاعد ، نقل خدمات ، استقالة – تحويل لعمل إداري ) والمجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد على عام دراسي والذي لا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم.

وأضافت التعليم: أما حالات تعليق النقل مع الاحتفاظ بسنة التقديم من عليه قضية قائمة فقي إدارة التعليم أوالوزارة موجبة للابعاد عن التدريس والمجاز والموفد والمبتعث لمدة تزيد عن عام دراسي والذي لا تنتهي فترة تسربه قبل العام الدراسي القادم 1438-1439 ممن صدرت قراراتهم قبل 26/11/1435.

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