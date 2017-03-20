بالصور شاهد .. آخر تطورات مشروع قطار الحرمين

أعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، عن آخر تطورات مشروع قطار الحرمين، مبينا أنه تم الانتهاء بشكل كامل من أعمال محطتي المدينة المنورة و مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال سكة القطار و تركيب القضبان بطول أكثر من 430 كلم من اجمالي 450 كلم، والانتهاء من انجاز 138 جسراً و 840 عبارة و 12 معبراً للجمال على امتداد مسار مشروع قطار الحرمين السريع.

وأشار إلى أنه جار العمل وبوتيرة عالية على استكمال أعمال إنشاء نفق القطار المؤدي الى محطة القطار بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وحسب البيانات المتاحة على “أرقام”، كان مدير عام مشروع قطار الحرمين الدكتور بسام أحمد غلمان، قد صرّح مؤخرا بأن التشغيل التجريبي لقطار الحرمين لن يكون قبل نهاية ديسمبر 2017، بدلا عن منتصف عام 2017.

ويربط قطار الحرمين الشريفين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمدينة جدة، ويتضمن 5 محطات ركاب في كل من وسط جدة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.