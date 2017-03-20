 وظائف شاغرة “للجنسين” في مستشفى بنجران | فيفاء أون لاين
الاثنين, 21 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 مارس 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة “للجنسين” في مستشفى بنجران

وظائف شاغرة “للجنسين” في مستشفى بنجران

أعلن مستشفى الظافر بمنطقة نجران، عن وظائف صحية وهندسية وفنية وإدارية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل لدى المستشفى بمدينة نجران.

وأوضحت أنَّ ذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

إخصائي سجلات طبية.
إخصائي تعقيم مركزي.
إخصائي تغذية.
مهندس ميكانيكي.
مهندس كهرباء.
مهندس أجهزة طبية.
فني أجهزة طبية.
فني غازات طبية.
فني تكييف مركزي.
كهربائي.
ميكانيكي.
سباك.
نجار.
موظفات استقبال.
ممرضات.
وأشارت إدارة المستشفى إلى أنّه على الراغبين والراغبات بالتقديم على تلك الوظائف إرسال السيرة الذاتية بالتفصيل مدعومة بالوثائق العلمية والعملية، خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، على عناوين المستشفى التالية:

البريد الإلكتروني:
info@alzafer-hosp.com

فاكس رقم:
0175429989.

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