 “التعليم” تكشف ارتفاع تسرب المعلمين وتستطلع آراءهم بـ 7 أسئلة | فيفاء أون لاين
الاثنين, 21 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 مارس 2017 ميلاديا

“التعليم” تكشف ارتفاع تسرب المعلمين وتستطلع آراءهم بـ 7 أسئلة

“التعليم” تكشف ارتفاع تسرب المعلمين وتستطلع آراءهم بـ 7 أسئلة
فيفاء أون لاين- متابعة

كشفت وزارة التعليم عن ارتفاع حالات التسرب بين المعلمين والمعلمات، وأرجعت سبب ذلك إلى التقاعد المبكر وفقاً لموقع ” أخبار 24 “.

وطرحت الوزارة استطلاعاً للرأي يهدف لتحقيق الاستقرار الوظيفي للمعلمين والمعلمات بما لا يؤثر على احتياج الميدان التعليمي، وتطوير آليات حركة النقل لهذا العام، والمساعدة على اتخاذ القرار المناسب في ظل عدم توفر وظائف تعليمية مستحدثة بالميزانية.

وتضمن الاستطلاع سبعة أسئلة لقياس مدى تأييد المعلمين لعدد من الإجراءات الخاصة بالحركة من بينها استمرار إجراء حركة النقل بأولوية سنة التقديم المعمول بها حالياً، ومدى تأييدهم لإجراء حركة نقل إضافية تكون فيها الأولوية على المناقلة بين القطاعات آلياً، أو تكون الأولوية للنقل من القطاعات ذات الزيادة.

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