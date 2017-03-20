“التأمينات” تدعو مستفيديها للتأكد من وجود مستحقات لهم

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشتركين السعوديين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتركوا العمل وبلغوا سن الستين أو من كان عاجزاً أو أفراد عائلات من توفي منهم للتأكد من وجود مستحقات تأمينية لم يتقدموا بطلب صرفها.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد العبدالجبار ،أن المؤسسة استنفذت مختلف الوسائل للتواصل معهم وتعذر العثور على عناوينهم سواء من الجهات ذات العلاقة أو من خلال جهات عملهم السابقة.

وأكد العبدالجبار أنه حرصاً من المؤسسة على ايصال الحقوق التأمينية بأسرع وقت وبأيسر الطرق و تأكيداً للجهود التوعوية المستمرة التي تقوم بها المؤسسة وإسهاماتها المختلفة في نشر الوعي التأميني، فقد قامت المؤسسة مؤخراً بإطلاق حملة توعوية تهدف إلى الوصول إلى المستفيدين أو أفراد عائلاتهم الذين لم يتقدموا بطلب صرف تلك المستحقات، وذلك عبر العديد من الوسائل الاعلانية كالإذاعة، ولوحات الطرق، ووسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة الى قيامها بإنشاء جناح مخصص للحملة في المجمعات التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام.

وبين أن المؤسسة وفرت لعملائها خدمة للاستعلام عن أسماء من لهم مستحقات تأمينية ولم يتقدموا بطلب الصرف من خلال موقعها الإلكتروني (www.gosi.gov.sa) تحت رابط ( الاستعلام عن مستحقات تأمينية ) بعدة خيارات للبحث سواء بالاسم الرباعي أو رقم الهوية الوطنية أو الحفيظة أو رقم الاشتراك في التأمينات ودعى من لهم مستحقات من مستفيدين أو ورثتهم مراجعة أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة لاستكمال صرف تلك المستحقات بعد التأكد من وجود اسماءهم ضمن قائمة المستفيدين.

يذكر أن المعاشات التي تصرفها المؤسسة شهرياً حتى شهر يناير 2017م تجاوزت (1.500.000) ريال يستفيد منها أكثر من (343.000) ألف مستفيد.

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