فنون نجران تنفذ دورة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي

نفذت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران ممثلة في لجنة التصوير الضوئي، أمس، دورة تدريبية في أساسيات التصوير الفوتوغرافي، وذلك بمقر الجمعية بحي العريسة.

وتتناول الدورة التي تستمر خمسة أيام، تقنيات التصوير، وطريقة إبراز العناصر ،واستخدام “المايكرو”، والتكوين الفني في الصورة .

وتأتي الدورة ضمن الأنشطة والبرامج التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون خلال العام الحالي.

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