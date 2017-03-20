 فنون نجران تنفذ دورة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي | فيفاء أون لاين
الاثنين, 21 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 مارس 2017 ميلاديا

فنون نجران تنفذ دورة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي

فنون نجران تنفذ دورة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي
فيفاء أون لاين - نجران

نفذت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران ممثلة في لجنة التصوير الضوئي، أمس، دورة تدريبية في أساسيات التصوير الفوتوغرافي، وذلك بمقر الجمعية بحي العريسة.
وتتناول الدورة التي تستمر خمسة أيام، تقنيات التصوير، وطريقة إبراز العناصر ،واستخدام “المايكرو”، والتكوين الفني في الصورة .
وتأتي الدورة ضمن الأنشطة والبرامج التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون خلال العام الحالي.

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