“التحالف” .. يُطالب بإشراف دولي على ميناء الحديدة

طالب التحالف العربي المؤيد للشرعية في اليمن بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدةغرد النص عبر تويتر وذلك بعد هجوم على سفينة تقل لاجئين صوماليين خلف العشرات منهم قتلى قبل يومين.

وأضاف في بيان له أمس أن ذلك “سيسهل تدفق الإمدادات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وينهي في الوقت نفسه استخدام الميناء لتهريب الأسلحة والبشر”.

وكرر التحالف في بيان أنه “غير مسؤول عن الهجوم” وأنه “لم يحصل إطلاق نار يوم الجمعة الماضي من جانب قوات التحالف في المنطقة” التي حصل فيها الهجوم بغرب اليمن.

وقتل أكثر من 42 لاجئا صوماليا في هجوم الجمعة، بينهم نساء وأطفال، في إطلاق نار على مركبهم الذي كان ينقل 150 لاجئا قبالة الحديدة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ويقع ميناء الحديدة على البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب الممر المائي الإستراتيجي الذي يمر عبره نحو أربعة ملايين برميل نفط يوميا.

وهو يخضع لسيطرة جماعة الحوثيين المتحالفة مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والمدعومة من إيران، والتي تسيطر على معظم شمال وغرب اليمن.