المشير العالمية توقع عقداً مع شركة مرافق للكهرباء والمياه  لثلاثة سنوات

وقعت مجموعة المشير العالمية للخدمات الأمنية عقدا مع شركة مرافق للكهرباء والمياه لمدة ثلاث سنوات، ويقتضي العقد بحراسة المشير لجميع مواقع شركة مرافق في الجبيل وينبع ، وتعتبر شركة مرافق شريان الخدمات المرفقية للمدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع حيث تعد المدينتان منارة مضيئة لرحلة المملكة الوطنية وانطلاقتها نحو التنمية الاقتصادية، وقدم رئيس مجلس إدارة مجموعة المشير الاستاذ فهد بن محمد القرني شكره الجزيل للمسؤولين في مرافق على هذه الثقة متطلعا بتقديم عمل وخدمة مميزة املا ان يكون التعاون اكبر في المستقبل بين شركته ومرافق، وبهذا العقد تنضم شركة مرافق للكهرباء والمياه لمجموعة عملاء شركة المشير التي تقدم لهم العديد من الخدمات في الحراسات الأمنية ونظم المعلومات وكاميرات المراقبة وخدمة الوسائل ( K9 ) ومنهم شركة أرامكو وصدارة والهيئة الملكية ووزارة الإسكان إضافة للعديد من العملاء التي تفخر بهم.

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