ديوان المظالم يطلق خدمة “مواعيدي ” عبر بوابته

أطلق ديوان المظالم اليوم عبر بوابته الالكترونية خدمة “مواعيدي” ضمن خدمات نظام ” مُعيِنْ ” القضائي الإلكتروني، حيث تتيح الخدمة لطرف الدعوى والممثل فيها عرض مواعيد جميع الدعاوى وأماكنها، حيث يمكن الجميع البحث عن المواعيد بمحددات مختلفة، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الموعد وإمكانية تصدير البيانات المستعلم عنها بصيغة Excel أو PDF ، كما تتيح الخدمة إمكانية إخفاء أو إظهار المواعيد السابقة لتاريخ البحث بشرط تسجيل الدخول على نظام معين بحساب مفعّل من خلال عدة خطوات تتمثل في الدخول على الرابط الأساسي لنظام معين ثم اختيار الخدمات القضائية ثم إدخال رقم هوية المستخدم وكلمة المرور ثم إدخال رمز التحقق المرسل على الجوال المسجل في النظام بعد نجاح عملية التسجيل تظهر لك جميع الخدمات ومن ضمنها خدمة “مواعيدي”.

وأعدت الإدارة المعنية ملفاً تعريفياً يشرح للمستخدم مزايا هذه الخدمة وآلية التعامل معها وذلك على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم، كما بسّط حساب الديوان على تويتر من خلال مبادرة # نشر في تصميم انفوجرافيك مزايا هذه الخدمة وكيفية استفادة المتعامل منها.

وتأتي هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات التي يقدّمها نظام ” مُعين الإلكتروني “، الذي يمثل تحقيقاً لهدف من أهداف استراتيجية ديوان المظالم 2020 وما ترمي إليه من التحول الإلكتروني لإعمال ديوان المظالم، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030

Share on: whatsapp