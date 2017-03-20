 هبوط أسعار العقار .. تدفع الشركات لإلغاء الدفعة الأولى! | فيفاء أون لاين
الاثنين, 21 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 مارس 2017 ميلاديا

هبوط أسعار العقار .. تدفع الشركات لإلغاء الدفعة الأولى!

هبوط أسعار العقار .. تدفع الشركات لإلغاء الدفعة الأولى!
فيفاء أون لاين- متابعة

كشفت مصادر، عن تخلي شركات تطوير عقارية عن مطالبتها بالدفعة الأولى للشقق السكنية المنتهية بالتمليك، وتقسيط قيمتها بصورة شهرية بأقل من قسط السيارة.

وأرجع عقاريون الخطوة لهبوط أسعار العقار بالمملكة، وحاجة بعض الشركات العقارية للسيولة لتشييد الأراضي البيضاء التي تملكها، لافتين إلى أن الأسعار ستواصل الهبوط إلى أن تعود لوضعها الطبيعي في السابق، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وأوضحوا أن سعر المتر بالشقق السكنية بات مبالغاً فيه، وأنه لا بد من حدوث تحول كبير حتى يصل سعر المتر بين 800 – 900 ريال، لإحداث التوازن المطلوب في السوق، علماً بأن سعر المتر المربع للشقق بمكة انخفض لنحو 3468 ريالاً، مقارنة بـ5 آلاف ريال سابقاً، بينما وصل سعر المتر بالرياض لـ3200 ريال.

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