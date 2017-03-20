تعرف على مفاجأة سامسونج ” Bixby “

انضمت سامسونج إلى كبرى الشركات التقنية حول العالم وأعلنت رسمياً عن مساعدها الذكي Bixby لينضم بذلك إلى سيري وكورتانا وأليكسا وقوقل وغيرها.

تقول سامسونج أن مساعدها الصوتي سيكون مختلف لأنه قادر على أداء أي مهمة تقريباً يمكن للتطبيق أن يقوم بها من خلال شاشات اللمس في الهواتف الذكية.

وأضافت أن المساعد الصوتي سيكون قادراً على فهم ما الذي يريد المستخدم أن يقوم به عبر التطبيقات الخارجية. وسيكون مستوى الذكاء في المساعد Bixby مرتفعاً لدرجة أنه سيفهم الأوامر الصوتية حتى لو كانت الكلمات التي يقولها المستخدم غير مرتبة كجملة صحيحة.

وسيكون هناك زر حقيقي في هاتف سامسونج القادم جالكسي إس 8 بحيث عند الضغط عليه يتم تفعيل المساعد الصوتي ليستمع للأوامر وينفذها. مثلاً إن عملية إجراء مكالمة هاتفية تحتاج عدة نقرات في الحالة العادية، لكن مع المساعد الصوتي فإنه سيكون بمجرد خطوتين.

وستعلن سامسونج عن هاتفها القادم بعد تسعة أيام تقريباً والذي سيأتي محمّلاً مسبقاً بعدة تطبيقات تدعم مساعد سامسونج الجديد، وستطلق بعدها سامسونج حزمة تطوير التطبيقات للمطورين للإستفادة من المساعد الصوتي ووضعه في تطبيقاتهم.

وتنوي سامسونج توسيع نطاق مساعدها الصوتي ليمتد إلى أكثر من الهواتف الذكية بل يصل إلى إنترنت الأشياء والأجهزة المختلفة مثل المكيفات وأجهزة التلفاز وحتى البرادات وغيرها وذلك بفضل ارتباط المساعد الصوتي بالسحاب بالتالي أي جهاز متصل بالإنترنت يمكنه الإستفادة منه.