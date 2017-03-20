تحت رعاية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية…انطلاق فعاليات ندوة السلامة الكهربائية

تنطلق الأربعاء بمشيئة الله فعاليات الندوة الرابعة لخبراء السلامة الكهربائية تحت عنوان “السلامة من مخاطر الكهرباء في مباني ومنشآت التجمعات البشرية .. السلامة أولاً “، برعاية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، والتي ستستمر لمدة يومين 22-23 مارس، بمقر نادي الشركة السعودية للكهرباء بمدينة الرياض.

ويأتي تنظيم الندوة الرابعة لخبراء السلامة الكهربائية حرصاً من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على الاستفادة من الخبرات لمواجهة تحديات السلامة من مخاطر الكهرباء في مباني ومنشآت التجمعات البشرية، ويستعرض عدد من المتحدثين المتخصصين في مجال السلامة الكهربائية من المملكة وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أمريكا وكندا، عناصر تحقيق السلامة الكهربائية من خلال التجارب الدولية والإقليمية والمحلية، لمعالجة أسباب الحوادث الكهربائية، والتشريعات المعمول بها للحد منها, والتقليل من خسائرها المادية والبشرية، وبرامج ووسائل التحقق من مراقبة تنفيذ التمديدات الكهربائية بما يضمن تطبيق متطلبات السلامة الكهربائية، حيث يتضمن برنامج الندوة محاضرتين رئيسيتين, بالإضافة إلى (13) عرض مرئي خلال الجلسات الأربع، وسيبدأ حفل الافتتاح في تمام التاسعة من صباح يوم الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1438ه، الموافق 22 مارس 2017م.

ويدعو رئيس اللجنة الإشرافية للندوة الدكتور صالح بن حسين العواجي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، المختصين والمهتمين للحضور والمشاركة لإثراء محاور هذه الندوة، ولمزيد من المعلومات حولها، والتسجيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني (www.electricalsafety.com.sa).