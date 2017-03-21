بالأرقام .. هؤلاء هم أغنى 10 مليارديرات في المملكة

تصدر الأمير الوليد بن طلال قائمة أغنى 10 رجال أعمال سعوديين وفقًا لقائمة “فوربس” السنوية لمليارديرات العالم في عام 2017‏‎.‎

وبلغت ثروة الأمير الوليد 18.7 مليار دولار، جمعها من استثمارات متنوعة، وجاء محمد العمودي ثانيًا بـ 8.1 مليار دولار، من استثمارات ‏النفط وغيره، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ثالثًا بـ 3.8 مليار دولار، من استثمارات مزارع الألبان، ومحمد العيسى رابعًا بـ 2.6 مليار دولار، من استثمارات ‏متنوعة، وصالح كامل خامسًا بـ 2.3 مليار دولار، من استثمارات ‏في المصرفية والرعاية الصحية. ‏

وحل رجل الأعمال عبدالله الراجحي في المركز السادس بثروة تقدر بـ 1.9 مليار دولار، من استثمارات ‏المصرفية، فيما حل عبدالمجيد وفواز وسلمان الحكير في المراكز من السابع إلى التاسع بثروة مشتركة تقدر بـ 1.2 مليار دولار لكل منهم، من استثمارات بيع التجزئة والعقارات ومراكز التسوق، فيما حل محمد صيرفي في المركز العاشر بثروة تبلغ 1.1 مليار دولار، من استثمارات متنوعة. ‏ ‏

يُذكر أن إجمالي صافي ثروة أثرياء العالم ارتفع إلى 7.7 تريليون دولار هذا العام، وزاد عددهم بنسبة 13%، ليصل إلى 2043 فردًا، وتصدر بيل جيتس القائمة للعام الرابع على التوالي بثروة 86 مليار دولار، بزيادة 11 مليارًا عن العام الماضي.