 دوريات حرس الحدود البحري تبحث عن صياد فقد في جزيرة أحبار | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 22 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 مارس 2017 ميلاديا

دوريات حرس الحدود البحري تبحث عن صياد فقد في جزيرة أحبار

دوريات حرس الحدود البحري تبحث عن صياد فقد في جزيرة أحبار
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

صرح الناطق الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة جازان النقيب عامر الشهراني أن غرفة القيادة والسيطرة بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان عند الساعه 2000 من مساء يوم امس الاحد الموافق 20-6-1438 هـ تلقت بلاغاً من أحد المتنزهين يفيد بمشاهدة قارب بدون قائده في عرض البحر جنوب شرق جزيرة إحبار . وعلى الفور تم تمرير البلاغ للدوريات البحريه للبحث عن القارب . وقد تم العثور عليه بموقع البلاغ . وبالبحث بالسجلات اتضح انه يعود لاحد المواطنين يبلغ من العمر 45 عاماً ومصرح له من مركز الحافه بالإبحار والصيد في جزر منطقة جازان
وقد تم تكليف الدوريات البحرية و زوارق حرس الحدود بالبحث عن المفقود بخطة بحث ميدانية . و تم دعم الموقع بالغواصين والدوريات البحرية المساندة من القطاعات الساحلية التابعة لقيادة المنطقة وتوجيه الدوريات البرية بالشواطىء لمسح المنطقة والبحث عن المفقود وتمشيطها بمشاركة الطيران .
ولا تزال الجهود مستمره بالبحث حتى اعداد هذا البيان .
وقد وجه سعادة قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي بتكثيف البحث واستمراره ومضاعفة العمل حتى العثور على المواطن المفقود .
ونهيب الجميع بالاتصال على الرقم 994 للابلاغ عن اي مشاهدة بهذا الخصوص . وعدم خلع ستر النجاه أثناء التواجد في البحر لغرض الصيد او النزهه لسلامتكم.

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