بالصور..محافظ فيفاء يرعى حفل تكريم المشاركين في الدورة العلمية الفلبينية

رعى محافظ فيفاء الأستاذ محمد بن عبدالله الغزي مساء أمس الإثنين حفل تكريم المشاركين في الدورة العلمية المكثفة للجالية الفلبينية التي نظمها مكتب الدعوة والإرشاد بفيفاء ممثلة بقسم الجاليات بالتعاون مع هيئة تطوير وتعمير المنطقة الجبلية .

وذلك بحضور مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان الشيخ أحمد الحازمي ومدير هيئة التطوير الأستاذ مساوي الصميلي وعدد من المسؤولين والمشايخ والضيوف الكرام .

حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة استهل بآيات من الذكر الحكيم رتلها أحد الجاليات الفلبينية , واشتمل الحفل على عدد من الكلمات وعرض مرئي للدورة التي استمر لمدة شهرين تضمنت على تعليم للقرآن وصفة الوضوء والصلاة وأداء الشهادتين , وكذلك استضافة بعض الدعاة وزيارات للمستشفيات وترفيهية لنادي الحي بالإضافة إلى العديد من الجوائز .

حيث أثمرت الجهود في إسلام 25 فلبينيا خلال الدورة , ليسلم 4 أشخاص أخرين أثناء حفل الختام ليقوم مدير عام الشؤون الإسلامية بجازان بتلقينهم الشهادة والنطق بها .

وفي نهاية الحفل قدم للمسلمين الفلبينيين الجوائز والهدايا , كما قدم المكتب التعاوني هدايا تذكارية للداعمين والمتعاونين في إنجاح البرنامح وكذلك هدية تذكارية لرعاة وضيوف الحفل .

وفي الختام تناول الجميع طعام العشاء بمشاركة الأخوان من الجالية الفلبينية .

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