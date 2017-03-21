أميرمنطقة جازان يستقبل الشيخ د. سعيد بن مسفر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سمو أمير جازان بالشيخ القحطاني، متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة وما تتضمنه من برامج دعوية موجهة لمنسوبي القوات العسكرية المرابطة بالحد الجنوبي ، وسكان الشريط الحدودي بالمنطقة، منوها بما تجده الدعوة إلى الله من عناية واهتمام من قادة هذه البلاد، وكل ما يخدم الإسلام والمسلمين.

من جانبه أعرب الشيخ سعيد بن مسفر عن شكره لسمو الأمير محمد بن ناصر على الاستقبال وما استمع إليه خلال اللقاء، معرباً عن سعادته بزيارة المنطقة والقوات العسكرية المرابطة بالحد الجنوبي، ناقلاً تحيات وتقدير وإعجاب أبناء الوطن إلى الجنود المرابطين بالحدود مقدرا تضحياتهم في حماية حدود الوطن، سائلا الله تعالى أن يرحم الشهداء ويشفي المصابين.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان المساعد محمد بن سعيد الحجري.