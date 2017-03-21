 مساعد مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان يرفع التعازي لأسرة آل المويشير | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 22 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 مارس 2017 ميلاديا

مساعد مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان يرفع التعازي لأسرة آل المويشير

مساعد مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان يرفع التعازي لأسرة آل المويشير
خالد بن قزيز ـ جازان
بقلوب ملؤها الإيمان بقضاء الله وقدره رفع مساعد مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان الاستاذ/ يحيى بن محمد دراج باسمه ونيابة عن منسوبي فرع المجاهدين بمنطقة جازان بأحر التعازي وعظيم المواساة لسعادة مدير عام فرع المجاهدين بمنطقة جازان السابق الاستاذ/ محمد بن عبدالرحمن المويشير
 ومدير عام فرع ادارة المجاهدين بمنطقة جازان الأستاذ/عبدا لرحمن بن صالح المويشير
ولكافة أسرة ال المويشير في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن رجا المويشير  رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهمم الصبر والسلوان .
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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