مساعد مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان يرفع التعازي لأسرة آل المويشير

خالد بن قزيز ـ جازان

بقلوب ملؤها الإيمان بقضاء الله وقدره رفع مساعد مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان الاستاذ/ يحيى بن محمد دراج باسمه ونيابة عن منسوبي فرع المجاهدين بمنطقة جازان بأحر التعازي وعظيم المواساة لسعادة مدير عام فرع المجاهدين بمنطقة جازان السابق الاستاذ/ محمد بن عبدالرحمن المويشير

ومدير عام فرع ادارة المجاهدين بمنطقة جازان الأستاذ/عبدا لرحمن بن صالح المويشير

ولكافة أسرة ال المويشير في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن رجا المويشير رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهمم الصبر والسلوان .

وإنا لله وإنا إليه راجعون.