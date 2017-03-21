بدء أعمال التنظيف بالمناطق المتأثرة من عاصفة “مدار”

بعد يوم من انقضاء العاصفة «مدار»، بدأت المناطق التي اجتاحتها العاصفة الترابية إزالة ما خلفته من أطنان الأتربة والغبار.

وشهدت عدد من مناطق المملكة أمس هطول أمطار متفاوتة. ولم يستبعد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق استمرار العواصف التربية على أجواء المملكة خلال الفترة القادمة، موضحا أن تأثير العاصفة مدار كان يمكن أن يكون أكثر، لو لم يرطبها هواء البحر الأحمر قبيل دخولها إلى المملكة، مما خفف من حدتها. وأشار إلى أنها كانت أكثر تأثيرا على مصر.

وقال الدكتور الزعاق “وفقا للوطن” إن هبوب مثل هذه العواصف على أجواء المملكة طبيعي، كون هذا الوقت من كل عام تنشط فيه ما يعرف بـ«السرايات»، التي تتسبب في تكون العواصف الترابية والتي تحمل الغبار. وأشار إلى أنه خلال موسم الحميمين، الذي نعيشه حاليا، تنشط الرياح المحمّلة بالغبار والأتربة والعواصف، وتكون على فترات متقاربة، وغالبا ما تكون في ساعات المساء الأولى.

‏وأضاف أنه خلال موسم الحميمين تتقلب الحرارة من يوم إلى آخر، ويكون الفارق الحراري بين العظمى والصغرى كبيرا، الأمر الذي يجعل الأجواء مكفهرة.

‏وتوقع ألا ينقطع معين الغبار والأتربة حتى يتمايز فصل الصيف الفعلي بانتهاء موسم «الحميمين»، موضحا أن موسم الحميمين آخر مواسم الشتاء، وبانتهائه ينخلع الشتاء بجميع مواسمه، ويتمكن الصيف من المنظومة المناخية، ويبدأ في السيطرة على ساعات اليوم بالتدريج.