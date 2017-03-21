“وزارة الصحة” تحجب “وسائل التواصل” من مستشفياتها

حجبت وزارة الصحة جميع حسابات التواصل الاجتماعي «تويتر، فيسبوك» الخاصة بالمستشفيات والإدارات التابعة للوزارة، واستثنت حسابات التواصل بإدارة التواصل والعلاقات العامة بالمديريات الصحية في جميع المناطق.

في المقابل، أصدر المدير العام للشؤون الصحية في منطقة نجران خالد عايض العسيري، أمس “وفقا للوطن” تعميما لجميع الإدارات والمستشفيات بالمنطقة، نوه من خلاله عن صدور توجيهات الوزارة في توحيد الهوية البصرية عبر وسائل الإعلام كافة، مشددا بإيقاف جميع حسابات التواصل الاجتماعي بالمستشفيات والإدارات على أن يتم التنسيق مع إدارة التواصل والعلاقات بالمديرية.

وبادر المختبر الإقليمي لصحة نجران بالاعتذار لرواد حساب المختبر على تويتر بتغريدة مفادها «نظرا لتوجيه وزارة الصحة في توحيد وسائل الإعلام.. عليه فإننا نعتذر عن توقف الخدمة في حسابنا هذا ويمكنكم متابعتنا في حساب صحة نجران».

ويرى المغردون بأن هذا التوجه لا يخدم المريض، حيث إن حسابا واحدا لا يكفي والذي ستكون أخباره مخصصة للمدير العام لتغطية الحفلات والزيارات، إذ إن حسابات المستشفيات يتم من خلالها التنويه بالخدمات والأطباء المتميزين، بالإضافة للردود على استفساراتهم، معتبرين بأن هذا الإيقاف المفاجئ من الوزارة دليل على حجب المعلومات عن المريض.

ويرى آخرون أنه في الوقت الذي قامت فيه عدد من الدوائر الخدمية الحكومية بتدشين حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التواصل مع المواطنين ومعالجة مشاكلهم والإجابات على استفساراتهم إلا أن عددا من هذه الدوائر الحكومية الخدمية باتت لا تبالي بالتواصل مع كل ما يطرح لها من قبل المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي.