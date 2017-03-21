قائد قوة جازان يكرم ضابط الشؤون الدينية بوزارة الدفاع الرائد العمار ويثمن جهوده ..

كرم قائد قوة جازان اللواء عمير العمري ، ضابط الشؤون الدينية بالإدارة العامة للخدمات الطبية وعضو خلية التنسيق بالشؤون الدينية بوزارة الدفاع الرائد عمار بن عبداللطيف العمار.

وسلم اللواء العمري درعا تذكاريا وخطاب شكر وتقدير للرائد العمار نظير جهوده وتميزه بالتنسيق مع العلماء وكبار الدعاة ونجاح زيارة فضيلة الشيخ د. سعيد بن مسفر القحطاني لمنطقة جازان وحسن مرافقته له في جولته الدعوية وتميزها بالشريط الحدودي .

وعبر الرائد العمار عن شكره وتقديره لقائد قوة جازان ، سائلا الله عزوجل ان ينصر جنودنا وبلادنا وان يوفق الجميع لما يحب ويرضى.

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