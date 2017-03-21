انطلاق تصفيات المرحلة الثانية لمشروع تحدي القراءة العربي بتعليم

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء على مسرح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تصفيات المرحلة الثانية على مستوى تعليم جازان في مسابقة “تحدي القراءة العربي” وهو أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتشجيع الطلاب في العالم العربي على القراء، وذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ علي السهلي ومدير إدارة الإشراف بتعليم جازان الدكتور أحمد بن ظافر عطيف.

وأشاد السهلي في كلمته التي القاها ببداية التصفيات بالطلاب المشاركين في المشروع، مشجعا لهم بالاستمرار في قراءة الكتب بشكل مستمر لإثراء ثقافتهم وتعزيز إدراكهم وتنمية مواهبهم ونشاطهم الذهني، مختتما بتمنياته لجميع المشاركين التوفيق والفوز بالتصفيات على مستوى تعليم جازان ثم على مستوى المملكة وأخيرا على مستوى العالم العربي.

من جانبه أوضح منسق مشروع تحدي القراءة العربي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ محمد محنشي إلى أن تصفيات المسابقة تأتي بعد عدة مراحل اجتازها المتسابقون في مدارسهم ثم مكاتب التعليم التابعة لتعليم جازان.

مبينا إلى أن التصفيات تستمر لمدة ثلاثة أيام بمتابعة من منسقي ومشرفي مشروع تحدي القراءة العربي، حيث سوف يتأهل الطلاب الفائزون لتمثيل تعليم جازان في تصفيات تحدي القراءة العربي الذي سوف يقام لاحقا على مستوى وزارة التعليم في الرياض، ومضيفا إلى أن مشاركة المتأهلين بالرياض للمشاركة في التصفيات التي سوف تؤهل فائز واحد يمثل المملكة في التحدي في المرحلة الأخيرة على مستوى الوطن العربي والذي يسوف يقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مشيرا إلى أن الفائز الأول في تحدي القراءة العربي سوف يحصل على جائزة وقدرها 150 ألف دولار، تشمل 100 ألف دولار لتغطية تكاليف دراسته الجامعية، و50 ألفًا مكافأة لأسرته، كما تحصل أفضل مدرسة على مستوى الدول المشاركة على مليون دولار، تشمل 100 ألف دولار لقائد المدرسة، و100 ألف دولار للمنسق، و800 ألف دولار للمدرسة.

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