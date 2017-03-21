حالة عدم استقرار في أجواء المملكة بدءاً من الغد

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقرير أصدرته قبل قليل أن تتأثر مناطق المملكة بحالة عدم استقرار في الأجواء تبدأ بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يوم الأربعاء على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على مناطق القصيم، حائل، الرياض والشرقية. ويستمر النشاط يوم الخميس ليشمل مناطق جازان، نجران، عسير والباحة والأجزاء الساحلية لغرب المملكة، حيث يتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 60كم/س وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصة على وسط وشمال وأجزاء من شرق المملكة.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة على المناطق المذكورة من مساء يوم الأربعاء ويوم الخميس وتكون غزيرة بمشيئة الله تعالى على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

وتستمر فرصة هطول الأمطار إلى صباح يوم الأثنين على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم ومرتفعات عسير، الباحة وجازان ونجران.