“حساب المواطن”: التسجيل في البرنامج مستمر

أكد المشرف على برنامج “حساب المواطن” المهندس ماجد العصيمي، أن التسجيل في الحساب مستمر، ولم يحدد تاريخ نهائي للتسجيل، مبيناً أن المتأخرين في التسجيل بالحساب سيقيّم استحقاقهم للبدل، بعد إقرار أهليتهم.

وفيما جدد العصيمي الدعوة للمواطنين للمبادرة بالتسجيل في برنامج “حساب المواطن”، أوضح أن صرف البدل سيبدأ في الشهر الذي يسبق شهر تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه، لافتاً إلى أن صرف المستحقات للأسر سيكون قبل تطبيق الإصلاحات التي قد تؤثر على المواطنين.

وأضاف العصيمي، أن تسديد مبالغ الدعم للمستفيدين سيكون نقداً عبر التحويل المصرفي، وأن لجنة تضم وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط والعمل والتنمية الاجتماعاية تدرس إعداد سياسات لـ”حساب المواطن”.