“الغذاء والدواء” تكثّف رقابتها على “لحوم البرازيل”

وجّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء مختصيها ومفتشيها في المنافذ، بتحري الدقة والحذر الشديدين، وتكثيف إجراء سحب العينات من إرساليات لحوم الأبقار والدواجن ومنتجاتهما الواردة من البرازيل، وإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة.

وجاء تكثيف إجراءات الهيئة، عقب انتشار أنباء في بعض وسائل الإعلام عن شبهات بممارسات غير قانونية في بعض مسالخ لحوم الأبقار والدواجن البرازيلية المصدّرة لدول العالم.

وأكدت الهيئة أنها تتابع أي مستجدات بهذا الخصوص عبر مركز الرصد وإدارة تقييم المخاطر وستعلن المستجدات والإجراءات الاحترازية في حال استلزم الأمر ذلك.