 ضبط مجهولي هوية يديرون مصنعاً للخمور | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 22 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 مارس 2017 ميلاديا

ضبط مجهولي هوية يديرون مصنعاً للخمور

ضبط مجهولي هوية يديرون مصنعاً للخمور
فيفاء أون لاين- متابعة

تمكنت شرطة محافظة الطائف من ضبط مصنع للخمور احتوى على 3600 عبوة من العرق المسكر، ضمن الحملات الأمنية التي تنفذها حالياً.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد د. عاطي القرشي, أنه بناءً على ما تم رصده من معلومات عن موقع مشبوه لترويج مادة العرق المسكر يديره مجموعة من الأشخاص، وبالدخول للموقع اتضح أنه عبارة عن استراحة أعدت لتصنيع مادة العرق المسكر، ضبط بداخلها ٨ أشخاص في العقد الثالث من العمر من جنسيات مختلفة، كما تم ضبط ٣٦٠٠ قارورة عبوة مليئة بمادة العرق المسكر، مشيراً إلى أنه تم ايقاف المذكورين والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*