 وظائف شاغرة في المواصفات والمقاييس | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 22 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 مارس 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في المواصفات والمقاييس

وظائف شاغرة في المواصفات والمقاييس
فيفاء أون لاين- متابعة

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند المستخدمين، وبند أجور العمال، ويستمر استقبال المتقدمين حتى 2 رجب 1438 هـ .

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم على تلك الوظائف تقديم أوراقهم لدى الإدارة العامة للموارد البشرية “إدارة التوظيف” بالمقر الرئيسي بالرياض، في حي المحمدية تقاطع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول.

ونوّهت هيئة المواصفات إلى أنه يجب على المتقدمين والمتقدمات التسجيل في برنامج “ساعد” لدى وزارة الخدمة المدنية، وإرفاق ما يثبت ذلك.

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