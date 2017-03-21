 مقتل 12 حوثياً بقصف شمال اليمن | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 22 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 مارس 2017 ميلاديا

مقتل 12 حوثياً بقصف شمال اليمن

مقتل 12 حوثياً بقصف شمال اليمن
فيفاء أون لاين- اليمن

قُتل 12 من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع بقصف لقوات الجيش الوطني بجبهة البقع في محافظة صعدة اليمنية.

وقالت مصادر بالمحافظة لوسائل إعلام محلية إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات ومواقع للميليشيات في ميمنة عمود السعراء آخر معاقل المليشيات في البقع، مما أدى إلى مقتل 12 عنصراً من عناصر الانقلاب.

وأشارت إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات مكثفة على مواقع وأهداف للحوثيين وقوات المخلوع في مديريات مجز والبقع وكتاف والظاهر بمحافظة صعدة, كما استهدفت مناطق الجعملة وطخية، والمغسل، وصارة بمديرية مجز، ومنطقة خليقا، بمديرية كتاف.

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