 مركز التواصل الاجتماعية يقيم أمسية شعرية مساء الجمعة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 22 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 مارس 2017 ميلاديا

مركز التواصل الاجتماعية يقيم أمسية شعرية مساء الجمعة

مركز التواصل الاجتماعية يقيم أمسية شعرية مساء الجمعة
فيفاء - فيفاء أون لاين

يقيم مركز التواصل الاجتماعي التابع للجنة التنمية بفيفاء بعد مغرب الجمعة الموافق 25 / 6 / 1438
أمسية شعرية بمقر المركز .
ويحيي الأمسية كل من الشاعر : جابر سليمان المدري والشاعر جابر حسين الظلمي ، ويديرها الأستاذ جبران جابر الفيفي .
ويتخلل الأمسية عدد من السحوبات والجوائز والمشاركات .
وتأتي هذه الأمسية ضمن البرامج والأنشطة المتنوعة التي ينفذها المركز خلال هذا العام .

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