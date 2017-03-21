مركز التواصل الاجتماعية يقيم أمسية شعرية مساء الجمعة

يقيم مركز التواصل الاجتماعي التابع للجنة التنمية بفيفاء بعد مغرب الجمعة الموافق 25 / 6 / 1438

أمسية شعرية بمقر المركز .

ويحيي الأمسية كل من الشاعر : جابر سليمان المدري والشاعر جابر حسين الظلمي ، ويديرها الأستاذ جبران جابر الفيفي .

ويتخلل الأمسية عدد من السحوبات والجوائز والمشاركات .

وتأتي هذه الأمسية ضمن البرامج والأنشطة المتنوعة التي ينفذها المركز خلال هذا العام .

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