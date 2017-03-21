يقيم مركز التواصل الاجتماعي التابع للجنة التنمية بفيفاء بعد مغرب الجمعة الموافق 25 / 6 / 1438
أمسية شعرية بمقر المركز .
ويحيي الأمسية كل من الشاعر : جابر سليمان المدري والشاعر جابر حسين الظلمي ، ويديرها الأستاذ جبران جابر الفيفي .
ويتخلل الأمسية عدد من السحوبات والجوائز والمشاركات .
وتأتي هذه الأمسية ضمن البرامج والأنشطة المتنوعة التي ينفذها المركز خلال هذا العام .
مركز التواصل الاجتماعية يقيم أمسية شعرية مساء الجمعة
يقيم مركز التواصل الاجتماعي التابع للجنة التنمية بفيفاء بعد مغرب الجمعة الموافق 25 / 6 / 1438
التعليقات (٠) اضف تعليق