“محافظة الطائف” والورد الطائفي

تشتهر محافظة الطائف بزراعة وإنتاج الورد، الذي يعد أكثر أنواع الزيوت العطرية تداولًا في الخليج، والوطن العربي بصفة عامة، سيّما إذا ما خضع لعمليات تعتيق مكثفة، يجعل عبق رائحته نفاثة وقويّة، حتى أصبح جزءًا من هويّتها، واشتهرت عوائل معروفة من أبناء الطائف بزراعته وتقطيره وبيعه، وتوارثت مهنته أباً عن جد، وتوج ذلك أن سمو أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وجه منذ سنوات بإقامة مهرجان سنوي بالطائف؛ للتعريف بالورد خلال موسم قطافه وبيعه.

ويوجد بالطائف وضواحيها أكثر من 2000 مزرعة للورد الطائفيّ، تنتج أكثر من 200 مليون وردة في اليوم، حيث تنتج كل شجرة معدل 250 وردة يوميًا طوال موسم الحصاد الذي يستمر قرابة 45 يومًا، كما ينتظر أهالي هذه المحافظة مهرجانًا سنويًّا للورد الطائفي، يتزامن مع موسم قطافه وبيعه في كل عام.

[٣/٢١ ٣:١٤ م] يحيى جإبر الثويعي: العنوان

(الورد الطائفي) ينثر أريجه في أنحاء المملكة .