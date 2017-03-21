 الشبل عبدالله الحميداني تميز وتكريم | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 22 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 مارس 2017 ميلاديا

الشبل عبدالله الحميداني تميز وتكريم

الشبل عبدالله الحميداني تميز وتكريم
فيفاء أون لاين ـ القصيم

الشبل عبدالله بن سعود الحميداني    14 سنة متفوق وطموح … مجتهد ومثابر … حقق الامتياز في الصف الثاني المتوسط .

وتربى على الاخلاق الحميدة والفاضلة .. والكريمة .

من جده – المغفور له بإذن الله تعالى ضيف الله الحميداني – ومن والده أكتسب صفات الرجولة والشهامة . حققت التميز .. ونال الامتياز … وأستحق التكريم .. بحضرة سمو الامير …

نال الاشادة والتقدير من سمو امير منطقة القصيم .. خلال رعايته لجائزة “العبودي ” للمتفوقين في محافظة المذنب .

الشبل عبدالله الحميداني .. أجتهد .. وتميز . ونال التكريم . وأستحق الاشادة والتقدير .

طموحه كبيرة … وبالتوكل على الله والجد والاجتهاد .. سيصل الى المراد.

فبي الجد والعمل يحقق الأمل بإذن الله تعالى

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