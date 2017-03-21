 “هدية الحاج” تزور 190 منتسباً  لمبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان الكويتي

تجسيداً للشراكات الاستراتيجية مع الجهات الخيرية والدعوية زار وفد من جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية مؤخراً بزيارة مقر إقامة وفد مبرة الدعم الايجابي لمرضى السرطان القادمين من دولة الكويت بفندق دار التوحيد حيث تكوّن وفد الجمعية من مدير إدارة العلاقات العامة وعددٍ من الموظفين وكان في استقبالهم كل من الأستاذ عبدالله سلطان طارش رئيس مجلس إدارة المبرة الإسلامية الخيرية الكويتية والأستاذ علي عبدالغفور حلواني عضو مجلس إدارة جمعية الأيدي الحرفية الخيرية بمكة المكرمة وعدد (190) منتسباً من مبرة الدعم الايجابي رجالاً ونساء، وتأتي زيارة الجمعية في إطار برنامجها الرئيسي ” مضياف” الذي يُعنى بإكرام الوفود وهي إحدى القيم الإسلامية الأصيلة التي تسعى الجمعية إلى تكريسها ، فهي تساهم في إحداث انطباع أولي إيجابي لدى الزوار ، الأمر الذي يذهب عنهم مشقة الرحلة ويبث الطمأنينة في نفوسهم ” ويندرج تحت مظلته برنامج “ضيافة الوفود” الذي يُعني بتقديم الضيافة اللائقة للحجاج والمعتمرين والزوار .

وبهذه المناسبة قدم مدير إدارة العلاقات العامة بالجمعية شرحاً مفصلاً عن برامج وخدمات الجمعية ضمن فعاليات حفل الاستقبال الذي اتسم بروح الأخوة والمحبة، كما قدمت الجمعية من خلاله الهدايا لأعضاء ومنتسبي المبرة الذين عبروا عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقائمين على أمر الجمعية برئاسة إمام وخطيب المسجد الحرام رئيس مجلس إدارة الجمعية فضيلة الشيخ صالح بن محمد آل طالب والشيخ منصور العامر مدير عام الجمعية .

من جهته أوضح مدير عام الجمعية الشيخ منصور العامر أن الجمعية درجت على قيام مثل هذه البرامج التي تهدف إلى إظهار الوجه المشرف لأهالي هذه البلاد المباركة وتقديم الخدمات التي يحتاجها المعتمرون والزوار من أجل أن تسهل عليهم أثناء أداء مناسكهم مضيفاً بأن الجمعية ركزت في إطار برامجها الرئيسية على توفير جميع احتياجات قاصدي بيت الله الحرام شملت التوعية والتوجيه، والسقيا والرفادة وتقديمها بطرق احترافية، حاثاً الخيًرين بدعم برامج وخدمات الجمعية من أجل المحافظة على الإرث والنموذج الطيب الذي يقدمه أبناء المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، والحمد لله الذي شرفنا بهذا وأعاننا على القيام به .