 “قوات التحالف”: لم نطلب من الأمم المتحدة حماية ميناء الحديدة | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 23 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 مارس 2017 ميلاديا

“قوات التحالف”: لم نطلب من الأمم المتحدة حماية ميناء الحديدة

“قوات التحالف”: لم نطلب من الأمم المتحدة حماية ميناء الحديدة
فيفاء أون لاين- متابعة

قال اللواء أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع والمتحدث باسم قوات التحالف العربي في تصريح له اليوم، أن ميناء الحديدة تحول تحت سيطرة الحوثيين إلى قاعدة عسكرية ومنطلق لتهديد الملاحة الدولية.

وأضاف عسيري أن ميناء الحديدة أصبح نقطة إنطلاق لهجمات الانقلابيين على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن التحالف العربي لم يطالب الأمم المتحدة بحماية ميناء الحديدة، ولكنه طالبها بالإشراف على المساعدات الإنسانية.

وأكد اللواء أحمد أن الانقلابيين يقومون باستخدام ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة، مضيفاً أن عمليات التحالف مستمرة حتى إعادة الشرعية لكامل الأراضي اليمنية، وأن ميناء الحديدة سيعود اليوم أو غداً للسلطة الشرعية.

وقال عسيري أن قارب اللاجئين تعرض لنيران الانقلابيين وأثبت ذلك أنهم يستغلون ميناء الحديدة للاتجار بالبشر، وأن قضية التحالف مع ميناء الحديدة أنه الشريان الرئيس للإمدادات الإغاثية للشعب اليمني.

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