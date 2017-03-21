رويترز .. زيادة في الدعم الإيراني للحوثيين بشكل واسع

قالت مصادر إقليمية وغربية اليوم (الثلاثاء)، إن إيران ترسل أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين إلى جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، كدعم لها في مواجهة التحالف العربي بقيادة المملكة.

وأضافت المصادر، وفقًا لوكالة “رويترز”، أن إيران زادت في الشهور الأخيرة من تكثيف إمدادات السلاح وغيرها من أشكال الدعم للحوثيين، وأن الحرس الثوري الإيراني يعمل على زيادة ذلك بالتدريب والسلاح والدعم المالي.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن إيران تنكر الاتهامات السعودية لها بتقديم دعم مالي وعسكري للحوثيين، مشيرة إلى أن أفعال إيران في اليمن تعكس تنامي نفوذ المتشددين فيها، خاصة بعد ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تشديد في السياسة تجاهها.

كان اللواء الركن أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف العربي قد أكد أن لديهم معلومات وأدلة على أن الإيرانيين يهرّبون أسلحة إلى المنطقة، ومنها صاروخ “كورنيت”، المضاد للدبابات، والذي لم يتواجد سابقًا في ترسانة الجيش اليمني أو الحوثيين.

يُذكر أنه في الفترة من سبتمبر 2015 حتى مارس 2016 اعترضت البحرية الفرنسية والأسترالية مرارًا أسلحة يرجح أنها إيرانية، قال مسؤولون إنها على الأرجح كانت متجهة للحوثيين.