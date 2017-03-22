القطاع الصحي الجنوبي يقيم دورات في الكوارث والأزمات

ضمن خطط وفرضيات صحة جازان أنطلقت يوم الأحد الماضي الموافق ٢٠ / ٦ / ١٤٣٨ه دورات تدريبيه على مواجهة وفرز الحالات الحرجه بمركز صحي الخارش وتستمر الدوره إلى يوم الخميس ٢٤ / ٤ / ١٤٣٨ه بالتعاون مع الدفاع المدني بصامطه حيث يتم تدريب ٢٥ طبيباً وفنيا وإداريا كل يوم يمثلون كل مراكز الرعاية بالقطاع الجنوبي تحت إشراف مدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي الأستاذ: علي محمد سهلي حيث أوضح أهميه لكل الفرضيات في المراكز الصحيه بالقطاع.

وتحدث الطبيب المهلب جعفر أثناء المحاضرة حيث أوضح أهمية إستعداد المراكز في حالات الحرائق والكوارث وبينت الممرضة المشرفه على البرنامج نوال عثمان فقيهي إن إقامة الفرضيات هامه جداً ويجب أن يكون الإستعداد من الجميع في أي حاله. ومن جانب آخر شرح الملازم/ عبدالمجيد قحل وزملائه من مدني صامطه أنواع الطفايات وطرق إستخدامها ويجب أن تكون موجودة في المنزل والعمل والسيارة. وفي الختام نتمنى للجميع السلامة والتوفيق من كل شر.

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