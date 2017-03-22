فريق طبي ينجح في إنقاذ يد مقيم من البتر

نجح فريق طبي وجراحي بمستشفى صامطة العام، في إنقاذ اليد اليمنى لمقيم عمره (٣٧ عاماً) من البتر بعد إصابته إصابة بالغة باليد اليمنى أثناء قيامه بتقطيع الخشب بمنشار كهربائي خلال عمله في إحدى الورش؛ حيث تم إنقاذ اليد التي كانت قد قُطعت أوتارها كاملة مع تهتك في شرايين وأوردة والعصب الرئيسي لها وفقدان كف اليد والرسغ كاملاً وظيفته.

وكان أن المريض قد وصل إلى طوارئ المستشفى وتم إدخاله إلى غرفة العمليات وقام الفريق الطبي الجراحي بإجراء عملية جراحية للمريض تم من خلالها إيقاف النزيف وتوصيل جميع الأوتار وعودة كفاءة الوظائف لليد كاملة لها .

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