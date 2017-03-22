بالصور: دوريات جازان تضبط مستودعا لمواد غذائية منتهية الصلاحية

تمكنت دوريات اﻷمن بمنطقة جازان من ضبط مستودعا مليء بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية تدار من قبل عمالة منهم مخالف لنظام الإقامة والعمل وذلك بعد أن أشتبه رجال اﻷمن أثناء قيامهم بواجبهم الميداني المعتاد بشخصين بجوار أحد المجمعات التجارية بمدينة جازان في وضع مريب ليتم متابعتهم إلى ان دخلوا موقعا مشبوه خلف المجمع التجاري ليتم رصد المكان والتحري عنه حتى تم التعرف على الأشخاص وما يحتوي ذلك المكان بعدها تم تطويق الموقع ومداهمته ما اسفر عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالموقع.

فتم التحفظ على الاشخاص والمضبوطات وعمل اﻹجراءات اللازمة بحقهم وتسليم الموقع لجهة الاختصاص.

من جانبه أشاد مدير شرطة منطقة جازان بجهود دوريات اﻷمن بمنطقة جازان ويقظتهم الدائمة والتي أسهمت بتوفيق الله في كشف غموض العديد من القضايا مقدما شكره لهم ومطالبا بمضاعفة الجهود.