برعاية سعادة محافظ شرورة المكتب التعاوني يقيم حفل سنابل العطاء والاحتفاء بـ 48 مسلما جديدا

برعاية سعادة محافظ شرورة الأستاذ / ابراهيم بن عاطف الشهري وبحضور مدراء وقادة الدوائر الحكومية ومشائخ واعيان ووجهاء محافظة شرورة أقام للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة شرورة مساء الأمس الثلاثاء 22-6-1438 حفل سنابل العطاء والاحتفاء بـ 48 مسلما جديدا

وقد بدا الحفل بآيات عطرة من القرآن الكريم تلاها القارئ/ عيسى الحربي ثم شاهد الجميع عرض مرئي عن حفل سنابل العطاء بين بعض المشاريع النوعية التي يقيمها المكتب من الأنشطة والبرامج الدعوية من المحاضرات والدروس العلمية والأنشطة الدعوية النسائية ودعوة وتوعية الجاليات .

وقدم كلمة مكتب الدعوة والإرشاد رئيس مجلس إدارة المكتب فضيلة الشيخ فاضل بن حسن النهدي رحب فيها بالضيوف وبين الخطة الإستراتيجية للمكتب كما ذكر رؤية المكتب الجديدة .

وشاهد بعد ذلك الحضور عرض مرئي عن دور المكتب في حماية الفكر حيث أقام المكتب الكثير من المحاضرات والندوات والبرامج التي تساعد في حماية الأمن الفكري وحماية الفكر , ثم بعد ذلك دشن سعادة المحافظ الهوية البصرية والشعار الجديد للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بشرورة

كما شاهد الجميع برومو للمسلم الجديد حيث شمل العرض كافة الأعمال والبرامج التي تقدم للجاليات الإسلامية والمسلم الجديد وقد اخذ محافظ شرورة صورة جماعية مع المسلمين الجدد وقدم لهم الهدايا .

كما وقع المكتب عدد من الشراكات مع جمعية تحفيظ شرورة و مع مكتب تعليم شرورة ، وشعبة سجن شرورة ، ولجنة التنمية الأهلية , وفي ختام الحفل تم تكريم ورعاة الحفل والداعمين والجهات المتعاونة مع المكتب التعاوني بشرورة .