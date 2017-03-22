برعاية صاحب السمو الملكي الأمير“فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ال سعود” يختتم معرض التميز والأناقة ٢٠١٧ بجدة

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود افتتح معرض التميز والاناقة في فندق الهيلتون قاعة القصر ولمدة ثلاثة أيام والمعرض كان يهتم بكل مايخص العائلة السعودية من رحلات وسفر وتعليم ومهن حرفية ومأكولات وازياء وديكور.

يهدف المعرض الى خدمة كل الفئات من الزوار والمتسوقين وتلبي احتياجاتهم من العرض والبيع إلى رفع المستوى الانتاجي من الاسر المنتجة والإرتقاء بسوق العمل في المملكة وجميع دول الخليج العربي والوصول بسرعة وسهولة للشريحة المستهدفة والترويج لعلامتهم التجارية.

وكان المعرض يحتضن العديد من الأركان ويحتوي على معروضات لتصماميم مختلفة منها التصميم في مجال الملابس وتصميم الأثاث والديكور ودعم الاسر المنتجة وغيرها الكثير وقد شهد خلال الايام الثلاثة زوار من كافة الدول العربية وفي نهاية اليوم الاخير احتفل المنظمون بتكريم الرعاة والمشاركين والداعمين بشهادات ودروع تذكارية.

حيث قامت المصممة رانيا العقاد بتكريم الاعلامية خلود النهاري والاعلامية غاده الشاطبي من روتانا والاعلامية ايمان باحيدره من تلفزيون جدة والاعلامية وضحى محمد والاعلامية اسود الصالح والاعلامية الدكتورة وفاء ابوهادي والاعلامية خديجة ملك والاعلامي احمد الثقفي من وزارة الثقافة والاعلام والاعلامي عبدالله عون والاعلامي صبري باجسير والشيف عدنان يماني نجم شاشة mbc للطبخ كما تم شكر جميع الصحف والقنوات التلفزيونية والفضائية التي قامت بتغطية المناسبة طوال الثلاثة ايام ولدعمهم الاسر المنتجة كذلك تم تكريم العديد من المشاركين وتوزيع الهدايا على الجمهور وزرار المعرض.



