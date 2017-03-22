“فتنسة” للحمية والأكل الصحي بوقت اللياقة

انطلق البرنامج الثاني من فتنسة الذي يقدمه مجموعة من الشباب في مراكز وقت اللياقة بالمملكة، ويتضمن البرنامج مجموعة من التدريبات الرياضية المكثفة خلال فترة قصيرة ومن ثم راحة لمدة دقيقة، إلى جانب فقرة التحدي (مين حيفوز) وهي عبارة عن تمارين ضغط بين مجموعة من الرياضيين.

ويشمل البرنامج فقرة كارب سايكل (carb cycle) ونظام الحمية مع الدكتورة شيماء زاهر أخصائية التغذية العلاجية وإنقاص الوزن والتي يتم من خلالها حساب احتياج الرياضي لمدة أسبوع وتقسيمها على الأيام، ومتابعة الأداء الرياضي ومستوى الكربوهيدرات ومدى استجابة الرياضي لنظام التغذية المناسب.

كما يتضمن البرنامج فقرة فوود صحي تايم مع ادريس فلمبان وفيها يتحدث عن البروتينات في العضلات ومكونات الأكل المناسبة من الحليب والبيض والكوسة والشوكولاته وغيرها، ويتكون نجوم فتنسة من أحمد كيلاني ونجاد الشريف والدكتور أمجد ساعاتي وعماد اسكندراني ويوسف الكاظمي والمشرف على الفريق الدكتور مصطفى العطاس .