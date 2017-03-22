الدكتور العاصم يسلم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية جائزة كتاب العام في دورتها التاسعة

بحضور الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العاصم المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، نظّم النادي الأدبي بالرياض حفل جائزة الكتاب في عامها التاسع في مركز الملك فهد الثقافي بحضور رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور محمود إسماعيل صالح، ونائب الرئيس التنفيذي في بنك الرياض المشرف العام على برامج خدمة المجتمع الأستاذ محمد الربيعة والأستاذ محمد عابس مدير عام الإدار العامة للأندية الأدبية احتفاء وتكريماً بالجهة الفائزة (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية) عن مجمل إصداراته في عامي 1436هـ و1437هـ

بدئ الحفل بآيات من القرآن الكريم، بعدها تحدث الأمين العام للجائزة الدكتور صالح المحمود، وقال: إن لجنة التحكيم نظرت في الكتب المرشحة للجائزة واستعرضت كامل التقارير من أعضاء اللجنة حول كل كتاب تنطبق عليه شروط الترشيح وانتهت بالتوصية بفوز مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، وهو ما أقره مجلس إدارة النادي، وبين المحمود بأن المسوغات التي رأتها اللجنة منطقية ومقنعة لهذا المركز ومنها القيمة العليمة العالية لإصدارات المركز والغاية النبيلة التي اتكأ عليها المركز في تبنيه لهذه الإصدارات وهو خدمة الهوية العربية من خلال العناية باللغة العربية والثالث التنوع المدهش لإصدارات المركز في الموضوعات والعنوانات والرؤى المعرفية ومع الكثرة الكاثرة في عدد الإصدارات والأخير عمق الطرح وجودة المعالجة في جل إصدارات المركز.

من جهته أوضح نائب الرئيس التنفيذي في بنك الرياض المشرف العام على برامج خدمة المجتمع محمد الربيعة أن الاحتفاء اليوم ليس بكتاب معين بل واستمراراً لمساعي تطوير الجائزة، وتقديراً للدور المهم الذي تضطلع به دور النشر، ذلك الرحم الذي يحتضن مراحل ولادة الكتاب، كان لزاما علينا أن نكرم دور النشر غير الربحية، فبعد أن كانت الجائزة مقتصرة على الكتّاب فقط، أقر مجلس أمناء الجائزة استحداث فرع لها مخصص لدور النشر غير الربحية، وها نحن نحتفي بأول الجهات الفائزة بهذا الفرع.

وأضاف الربيعة أن رعاية بنك الرياض بالشراكة مع نادي الرياض الأدبي لجائزة كتاب العام في عامها التاسع على التوالي، ما هو إلا ترجمة حقيقية تعكس مكانة العلم ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للبنك، وتؤكد إيمان البنك بأن بالعلم وحده، ولا شيء غيره، تنهض المجتمعات وتتحقق التنمية الشاملة المستدامة، وامتداداً لدعم البنك لهذه الجائزة فقد قرر شراء 600 نسخة من الكتب التي أصدرها مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية لتقديمها هدايا لكبار مسؤولي الدولة ولنخبة من عملائه باسم الجائزة، مشيرا إلى أن النجاحات التي تحققت خلال السنوات التسع لجائزة كتاب العام، حفزتهم لإطلاق جائزة أخرى تكون صورة مضيئة تعكس نجاح الفكرة في منطقة أخرى من خلال جائزة التميز النسائي التي أطلقها البنك بالتعاون مع نادي القصيم الأدبي، لتكشف حُجُب المواهب التي تملكها المرأة السعودية في فروع العلم كافة، وتزيح الستار عن مَلَكات من المعارف التي طالما ولدت تبحث عَمّن يُقيِّمها ويُقدِّرها حق قدرها.

ومن جانبه أشار مستشار مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور إبراهيم أبانمي إلى أن المركز يعدّ منحه جائزة النادي الأدبي بالرياض لـكتاب العام تتويجاً لمجمل الاحتفاءات الفردية، وحافزاً لبذل المزيد، كما يعدّها وأختها جائزة محمد بن راشد لخدمة اللغة العربية التي نالها المركز في العام الفائت مؤشراً من مؤشرات النجاح في هذا الدرب الصعب الذي لا يذلـله إلا شركاء المركز من العلماء والمختصين، الذين يبذلون أعمارهم في التأليف والتصحيح والمراجعات حتى يخرج الكتاب بأبهى حلة. مبينا أن المركز يسعد بالاحتفاء الثقافي الذي تلقاه الكتب التي يصدرها، وما يتردد من أصداء إيجابية تُنمَى إليه، كما يبتهج كثيرا بالاحتفاء العلمي الذي يلقاه كل إصدار جديد، وبتطلّع المختصين إلى العنوانات التي ما زالت تحت التأليف.

بعد ذلك سُلّمت براءة الجائزة وشيك الجائزة والدرع التذكاري لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية استلمها الدكتور محمود إسماعيل صالح رئيس مجلس الأمناء وسلمها الدكتور عبدالرحمن العاصم والدكتور صالح المحمود والأستاذ محمد الربيعة، ثم كرّم بنك الرياض ومركز الملك فهد الثقافي، وفي ختام الحفل سلّم مسؤولو النادي درعا تذكاريا لراعي الحفل الدكتور عبدالرحمن العاصم.