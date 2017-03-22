أمير القصيم يثني على جهود أحمد المنصور

تلقى الكاتب والباحث الاستاذ أحمد بن حسن المنصور خطاب شكر من صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وذلك نظير الاهداء الذي قدمه الكاتب لسموه وهو عبارة عن كتيب يحتوي على صور لبعض المقالات التي كتبها الكاتب في صحيفة الجزيرة عن أبطالنا البواسل بالحد الجنوبي وغيره من مواقع الشرف التي أصيبوا فيها.

وأعتبره سموه هذا الكتيب جهد مقدر ومميز واصفاً الكتيب بالرائع والذي يصور المواقف الباسلة والعظيمة لأبطال الحد الجنوبي الذين بذلوا الروح فداء لهذا الوطن الغالي وذلك تلبية لنداء سلمان الحزم والعزم …

من جهته رفع الكاتب والباحث الاستاذ أحمد بن حسن المنصور عظيم شكره وتقديره وامتنانه لسمو الامير فيصل بن مشعل على هذه الاشادة وهذا التقدير …. مؤكداً إن سموه الكريم داعم رئيسي وهام لكل الكتاب والمثقفين بالمنطقة