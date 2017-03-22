 أمير القصيم يثني على جهود أحمد المنصور | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 23 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 مارس 2017 ميلاديا

أمير القصيم يثني على جهود أحمد المنصور

أمير القصيم يثني على جهود أحمد المنصور
فيفاء أون لاين ـ القصيم

تلقى الكاتب والباحث الاستاذ أحمد بن حسن المنصور خطاب شكر من صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وذلك نظير الاهداء الذي قدمه الكاتب لسموه وهو عبارة عن كتيب يحتوي على صور لبعض المقالات التي كتبها الكاتب في صحيفة الجزيرة عن أبطالنا البواسل بالحد الجنوبي وغيره من مواقع الشرف التي أصيبوا فيها.

وأعتبره سموه هذا الكتيب جهد مقدر ومميز واصفاً الكتيب بالرائع والذي يصور المواقف الباسلة والعظيمة لأبطال الحد الجنوبي الذين بذلوا الروح فداء لهذا الوطن الغالي وذلك تلبية لنداء سلمان الحزم والعزم …

من جهته رفع الكاتب والباحث الاستاذ أحمد بن حسن المنصور عظيم شكره وتقديره وامتنانه لسمو الامير فيصل بن مشعل على هذه الاشادة وهذا التقدير …. مؤكداً إن سموه الكريم داعم رئيسي وهام لكل الكتاب والمثقفين بالمنطقة

 

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